Науседа: Литва буде витрачати на оборону 5-6% ВВП

Президент Литви Гітанас Науседа заявляє про намір для країни витрачати на оборону 5%-6% відсотків Валового внутрішнього продукту.

Про це він заявив журналістам у четвер в Брюсселі, прибувши на спеціальне засідання Європейської ради, присвяченому підтримці України та обороні Європи.

Президент Литви зазначив, що «цінує зусилля президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн щодо плану «Переозброїти Європу» вартістю 800 млрд євро». «Я вважаю, що це крок вперед у порівнянні з ситуацією, в якій ми зараз перебуваємо. І це була б справді велика допомога для моєї країни, тому що ми маємо дуже амбітну ціль у моїй країні – витрачати на оборону від 5 до 6 відсотків нашого ВВП. Це багато значить», - заявив Науседа.

Він також запевнив, що Литва готова зробити свій внесок у нову ініціативу військової підтримки України Високого представника ЄС Каї Каллас на суму 20 млрд євро. «Литва зобов’язується зробити внесок і сплатити нашу частку в цей фонд, тому що ми також зобов’язані підтримувати Україну на 0,25 відсотка нашого ВВП щороку. Ми підрахували, якщо інші країни візьмуть зобов’язання заплатити таку ж суму, то Україна отримає 43 мільярди євро, а це дуже багато. І це дійсно те, що їм зараз потрібно», - деталізував Науседа.