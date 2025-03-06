Події

13:34 06.03.2025

Туск: Впевнений, що Європа переозброїться швидше, ніж Росія

2 хв читати
Туск: Впевнений, що Європа переозброїться швидше, ніж Росія

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск впевнений, що Європа виграє “гонку озброєнь” з РФ і наголошує на необхідності повністю убезпечити європейські кордони, особливо з Росією і Білоруссю.

“Немає сумнівів, що війна в Україні, новий підхід адміністрації США до Європи і, перш за все, гонка озброєнь, розпочата Росією, це має бути очевидно для всіх. Росія кидає нам абсолютно новий виклик, і Європа повинна прийняти цей виклик, цю гонку озброєнь, і виграти її. Я переконаний, що Росія програє цю гонку озброєнь”, - сказав він перед початком позачерговорго саміту ЄС у четвер у Брюсселі.

Туск додав, що Радянський Союз програв подібну гонку озброєнь 40 років тому, і це також єдиний спосіб уникнути ширшого конфлікту.

“Пропозиція Комісії та Європейського інвестиційного банку - це, звичайно, перший крок, але він дуже важливий, тому що слова нарешті перейдуть у дії”, - наголосив прем’єр.

Водночас він наголосив, що “сьогодні ми багато говоримо про гарантії безпеки для України, але для того, щоб дійсно давати комусь гарантії безпеки, треба самому бути в безпеці”.

“Тому перше, що ми повинні робити і в Європі, - це повністю убезпечити європейські кордони, особливо з Росією і Білоруссю, море, в основному Балтійське, повітряний простір і кіберпростір. Це ті речі, які визначатимуть нашу безпеку. І тоді ми також зможемо надавати кращу, ефективнішу допомогу Україні”, - заявив Туск.

Теги: #озброєння #європа #туск

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

13:40 06.03.2025
Прем'єрка Данії: Треба переозброїти Європу, і не думаю, що у нас багато часу

Прем'єрка Данії: Треба переозброїти Європу, і не думаю, що у нас багато часу

21:57 05.03.2025
Макрон розпочне дебати щодо розширення ядерної парасольки Франції на європейських союзників

Макрон розпочне дебати щодо розширення ядерної парасольки Франції на європейських союзників

11:27 05.03.2025
Попит на українську соняшникову олію в Європі може пожвавитися на тлі торгівельних воєн - аналітики

Попит на українську соняшникову олію в Європі може пожвавитися на тлі торгівельних воєн - аналітики

20:22 04.03.2025
Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту Європи: Для нас це передусім додаткова ППО

Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту Європи: Для нас це передусім додаткова ППО

18:45 04.03.2025
Каллас: настав час бути готовими до захисту Європи

Каллас: настав час бути готовими до захисту Європи

17:34 04.03.2025
Прем'єр Франції: Париж і Європа повинні об'єднати всі можливі засоби, щоб компенсувати американську допомогу Україні

Прем'єр Франції: Париж і Європа повинні об'єднати всі можливі засоби, щоб компенсувати американську допомогу Україні

14:40 04.03.2025
Прем'єр Польщі про призупинення військової допомоги США Україні: звіти, що надходять з кордону, підтверджують заяви американської сторони

Прем'єр Польщі про призупинення військової допомоги США Україні: звіти, що надходять з кордону, підтверджують заяви американської сторони

13:08 04.03.2025
Туск: Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу

Туск: Суверенна, прозахідна Україна, здатна захистити себе від російської агресії, означає сильнішу та безпечнішу Польщу

12:19 04.03.2025
Фондові ринки Європи знижуються на побоюваннях ескалації торгових війн

Фондові ринки Європи знижуються на побоюваннях ескалації торгових війн

21:21 03.03.2025
Трамп стверджує, що Європа витратила більше коштів на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України

Трамп стверджує, що Європа витратила більше коштів на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України

ВАЖЛИВЕ

Прем’єр Швеції: Ми і багато інших країн надаємо Україні важливі розвіддані, однак будь-яке послаблення підтримки українців - це погано

Науседа запропонував встановити 1 січня 2030 р. датою вступу України в ЄС

Прем'єр Латвії: Нам потрібні швидкі дії, щоб допомогти Україні забезпечити “мир через силу”

Кошта – Зеленському: Ми тут, щоб підтримувати Україну для досягнення миру

Зеленський у Брюсселі назвав "чудовими" сигнали щодо збільшення українського виробництва

ОСТАННЄ

Росіяни атакували Гуляйполе, одна людина постраждала

Каллас сподівається на «зелене світло» від лідерів ЄС стосовно її нової ініціативи військової підтримки України

Just Eat доставлятиме їжу дронами в Дубліні

В.о. президента Румунії: Підтримка України - це, по суті, підтримка стабільності на кордонах нашої країни

Розпочалося спеціальне засідання Європейської ради щодо підтримки України та оборони Європи

Зеленський запросив прем'єра Бельгії взяти участь у роботі над європейським планом про наближення миру

Зараз проходить зустріч Зеленського та Макрона

Прем’єр Швеції: Ми і багато інших країн надаємо Україні важливі розвіддані, однак будь-яке послаблення підтримки українців - це погано

Науседа: Литві цікава ідея Макрона щодо розміщення ядерної зброї на території країн-партнерів

В США планують скасувати легальний статус 240 тис. українських біженців – ЗМІ

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА