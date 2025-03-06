Туск: Впевнений, що Європа переозброїться швидше, ніж Росія

Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск впевнений, що Європа виграє “гонку озброєнь” з РФ і наголошує на необхідності повністю убезпечити європейські кордони, особливо з Росією і Білоруссю.

“Немає сумнівів, що війна в Україні, новий підхід адміністрації США до Європи і, перш за все, гонка озброєнь, розпочата Росією, це має бути очевидно для всіх. Росія кидає нам абсолютно новий виклик, і Європа повинна прийняти цей виклик, цю гонку озброєнь, і виграти її. Я переконаний, що Росія програє цю гонку озброєнь”, - сказав він перед початком позачерговорго саміту ЄС у четвер у Брюсселі.

Туск додав, що Радянський Союз програв подібну гонку озброєнь 40 років тому, і це також єдиний спосіб уникнути ширшого конфлікту.

“Пропозиція Комісії та Європейського інвестиційного банку - це, звичайно, перший крок, але він дуже важливий, тому що слова нарешті перейдуть у дії”, - наголосив прем’єр.

Водночас він наголосив, що “сьогодні ми багато говоримо про гарантії безпеки для України, але для того, щоб дійсно давати комусь гарантії безпеки, треба самому бути в безпеці”.

“Тому перше, що ми повинні робити і в Європі, - це повністю убезпечити європейські кордони, особливо з Росією і Білоруссю, море, в основному Балтійське, повітряний простір і кіберпростір. Це ті речі, які визначатимуть нашу безпеку. І тоді ми також зможемо надавати кращу, ефективнішу допомогу Україні”, - заявив Туск.