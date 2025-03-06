У Києві з 1 квітня заяву на вступ до першого класу можна подати онлайн

З 1 квітня в Києві стартує прийом заяв до перших класів, який триватиме до 31 травня. У 2025 році батьки вперше можуть подати заявку онлайн через Портал послуг у розділі "Запис дитини до школи", повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Головний критерій для зарахування в перший клас – це проживання дитини в районі, де розташована школа. Для вступу достатньо заяви одного з батьків, поданої особисто або через Портал послуг. Оригінали документів, зокрема медичні довідки, можна подати пізніше у встановлені школою терміни", – зазначив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

Відзначається, що документи також можна подати особисто, електронною поштою або надіслати поштою.

Мондриївський наголосив, що жодних додаткових умов для першочергового зарахування не існує. Благодійні внески, які надходять у фонди, що співпрацюють зі школами, є добровільними і жодним чином не впливають на вступ. Будь-які пропозиції "оплатити місце" – це складові корупції.

"Безпека дітей – один із наших головних пріоритетів. У межах програми "Київ Цифровий" столиця реалізує сучасні цифрові рішення для створення безпечного та комфортного освітнього середовища. Так, у школах працюють сучасні системи відеоспостереження, стабільний інтернет в укриттях, розвивається цифрова інфраструктура. Саме завдяки оновленим укриттям у школах Києва цього року в очному форматі навчаються майже 226,3 тисячі учнів, з них близько 21 тисяча – першокласники", – додав Мондриївський.

У 2023/2024 навчальному році до перших класів столичних шкіл зарахували 23,9 тисячі дітей. У 2024/2025 – навчаються 20,7 тисячі першокласників. Очікується, що 1 вересня 2025 року до школи підуть близько 21 тисячі нових учнів.