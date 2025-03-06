Вночі збито 68 зі 112 ворожих БпЛА, 43 – локаційно втрачено

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Підрозділи Сил оборони минулої ночі збили 68 ворожих БпЛА зі 112, що атакували територію України, 43 безпілотників-імітаторів локаційно втрачені, повідомила пресслужба Повітряних сил (ПС) Збройних сил України.

"Станом на 09:00 підтверджено збиття 68-ми ударних БпЛА типу Shahed та безпілотників інших типів у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Дніпропетровській та Одеській областях", - сказано в повідомленні.

Як повідомляється, у ніч на 6 березня 2025 року (із 19:00 5 березня) противник атакував двома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 із Воронезької обл. (РФ) та Криму, та 112-ма ударними БпЛА типу Shahed та безпілотниками-імітаторами різних типів із напрямків: Орел, Курськ, Шаталово, Брянськ – РФ, Чауда — Крим.

Разом з тим, 43 ворожі безпілотники-імітатори локаційно втрачено (без негативних наслідків).

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних Сил та Сил оборони України.

Внаслідок ворожої атаки постраждали Харківщина, Сумщина, Одещина та Дніпропетровщина.