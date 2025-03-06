Події

08:12 06.03.2025

Впродовж доби зафіксовано 109 бойових зіткнень

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Впродовж доби зафіксовано 109 бойових зіткнень
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 четверга. 

“ Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах трьох ракетних ударів із застосуванням чотирьох ракет, а також 85 авіаударів, зокрема, скинув 121 КАБ. Крім цього, здійснив понад чотири тисячі обстрілів, з них 144 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2547 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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