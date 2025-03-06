Події

06:25 06.03.2025

У Чорному морі - два ворожих кораблі - ВМС ЗСУ

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Два ворожих кораблі-ракетоносії, загальним залпом до 8 ракет “Калібр” зафіксовано в акваторії Чорного моря станом на 6:00 четверга, в Азовському морі ворожі кораблі відсутні, натомість в Середземному морі чотири ворожих кораблі, з яких три є носіями крилатих ракет "Калібр" загальним залпом до 26 ракет, повідомляється в телеграм-каналі Військово-морських сил Збройних Сил України.

За добу в інтересах РФ  окупованою Керченською протокою до Чорного моря не пройшло жодного судна; до Азовського моря – одне судно, яке рухалося з протоки Босфор.

Джерело: https://t.me/ukrainian_navy/11946

Теги: #флот #війна #рф

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