Події

05:52 06.03.2025

Припинення обміну розвідувальною інформацією позбавляє Трампа важелів впливу на Путіна – ISW

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Політика адміністрації Трампа нищить важелі впливу, здатні змусити Путіна прийняти будь-яку мирну угоду, яка відповідає інтересам США, України та Європи, зазначає "Інститут вивчення війни" (ISW) в аналітичному звіті за 5 березня.

"Нездатність України завдавати ударів по російським системам ППО на території Росії і окупованої України за допомогою КР "Атака" і "Гімалаїв", ймовірно, вплине на те, наскільки близько до лінії фронту готові діяти російські пілоти, а також розширить можливості Росії ефективно використовувати планерні бомби як проти прифронтових районів, так і проти прилеглих до них тилових міст України", - пишуть у звіті аналітики ISW.

Вони зазначають, що призупинення обміну розвідувальною інформацією між США та Україною також дозволить російським військам посилити свої безпілотні та ракетні удари по українському тилу, що вплине на мільйони українських цивільних осіб та на розвиток оборонно-промислової бази України (ОПБ).

"Призупинення надання розвідувальних даних про російські удари по українському тилу разом з призупиненням США поставок зенітно-ракетних комплексів "Патріот", які Україна використовує для захисту від російських балістичних ракет, матиме серйозний вплив на безпеку українських тилових районів", - пише ISW.

Там наголошують, що "російські безпілотні літальні апарати та ракетні удари в основному спрямовані на енергетичну інфраструктуру та оборонний потенціал України". В той час, як самодостатній український оборонний потенціал дозволить Україні захистити себе в довгостроковій перспективі за умови значного скорочення іноземної військової допомоги, і це цілком в інтересах американської національної безпеки.

"Адміністрація Трампа чинить значний тиск на Україну, лідери якої продовжують пропонувати поступки і публічно декларувати свою зацікавленість у досягненні тривалого припинення війни. Така політика адміністрації Трампа підриває важелі впливу, необхідні Сполученим Штатам для того, щоб змусити президента Росії Владіміра Путіна прийняти будь-яку мирну угоду, яка відповідає інтересам США, України та Європи", - підсумовує ISW, додаючи, що, натомість "президент Росії Володимир Путін і численні кремлівські чиновники, не запропонували жодних значущих поступок. Вони постійно повторюють вимоги, які рівнозначні повній капітуляції України, а також відкату НАТО зі Східної Європи".

Джерело: https://understandingwar.org/backgrounder/russian-offensive-campaign-assessment-march-5-2025

Теги: #розвіддані #наслідки #припинення #сша

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