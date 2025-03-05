Макрон: Хочу вірити, що США залишаться на нашому боці, але ми повинні бути готові, якщо це не так

Президент Франції Еммануель Макрон закликав бути готовими до того, що США можуть “не залишитися на нашому боці”.

“Я хочу вірити, що Сполучені Штати залишаться на нашому боці. Але ми повинні бути готові, якщо це не так. Незалежно від того, чи буде досягнуто миру в Україні швидко чи ні, європейські держави повинні, враховуючи російську загрозу, бути здатними краще захищатися та стримувати будь-яку нову агресію”, - сказав він у зверненні до французів, що транслювалося у соцмережі Х..

Макрон зауважив, що США змінили свою позицію щодо війни РФ проти України, менше підтримують Київ, і “залишають сумніви щодо того, що буде далі”. Водночас Сполучені Штати мають намір запровадити митні тарифи на продукцію з Європи.

“Так, що б не трапилося, ми повинні озброїтися більше, підняти нашу оборонну позицію, і це для самого миру, для стримування. У цьому відношенні ми залишаємося відданими НАТО та нашому партнерству зі Сполученими Штатами Америки”, - зауважив він

Французький лідер наголосив, що “майбутнє Європи не має вирішуватися у Вашингтоні чи Москві”.

За словами Макрона, завтра в Брюсселі, на позачерговому засіданні Європейської Ради ”ми зробимо рішучі кроки”.

“Буде прийнято низку рішень, які Франція пропонувала протягом декількох років. Держави-члени зможуть збільшити свої військові витрати без урахування цього в їхньому дефіциті”, - сказав Макрон.

Він додав, що “буде узгоджено масштабне спільне фінансування для закупівлі і виробництва деяких з найбільш інноваційних боєприпасів, танків, зброї та обладнання в Європі”.

За словами Макрона, він звернувся до уряду з проханням вжити заходів для того, щоб “це якнайшвидше зміцнило наші збройні сили, а також прискорило реіндустріалізацію всіх наших регіонів”. Крім того, найближчими днями Макрон зустрінеться з відповідними міністрами і промисловцями в цьому секторі.

“Таким чином, Європа оборони, яку ми відстоюємо вже 8 років, стає реальністю. Це означає, що європейські країни більш готові до оборони і захисту, що вони разом виробляють необхідне їм обладнання на власній землі, що вони готові більше співпрацювати, щоб зменшити свою залежність від решти світу”, - підкреслив президент.