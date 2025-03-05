Макрон: Російська загроза існує не лише в Україні, вона впливає на країни Європи, впливає на нас з вами

Президент Франції Еммануель Макрон наголосив, що російська загроза “реальна – вона стосується європейських країн”, а не тільки України.

“Якщо одна країна може безкарно напасти на свого сусіда в Європі, то ніхто не може бути впевненим ні в чому, і буде діяти закон найсильнішого. І мир на нашому власному континенті більше не може бути гарантований. Історія нас цьому навчила. Російська загроза існує не лише в Україні, вона впливає на країни Європи, впливає на нас з вами”, - сказав він у зверненні до французів, що транслювалося у соцмережі Х.

Макрон також наголосив, що перед лицем російської загрози "залишатися глядачем було б божевіллям".

За словами Макрона, “загалом наше процвітання та безпека стали більш невизначеними”, і “треба сказати: ми вступаємо в нову еру”.

Президент наголосив, що з першого дня повномасштабної агресії Франція вирішила підтримати Україну і накласти санкції на Росію.

“І ми вчинили правильно. Тому що не тільки український народ мужньо бореться за свою свободу, але й наша безпека також знаходиться під загрозою. Якщо одна країна може безкарно напасти на свого сусіда в Європі, то ніхто не може бути впевненим ні в чому, і буде діяти закон найсильнішого. І мир на нашому власному континенті більше не може бути гарантований”, - зазначив він.