Зеленський закликав Пенсійний фонд допомагати пенсіонерам у разі виникнення питання щодо доплат

Президент України Володимир Зеленський заслухав доповідь премʼєр-мініста Дениса Шмигаля щодо фінансової стійкості, та закликав Пенсійний фонд допомагати пенсіонерам у разі виникнення питання щодо доплат.

"З 1 березня Україна вже традиційно проводить індексацію пенсій – цього року на 11,5 %. Загалом зараз, у березні, понад 10 мільйонів пенсіонерів отримують збільшені виплати. Я прошу всіх у Пенсійному фонді, в обласній владі та на місцях бути максимально уважними. І якщо в наших пенсіонерів виникатимуть питання щодо виплат, допомагайте, розʼяснюйте все і постарайтесь підтримати людей зараз", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у середу.