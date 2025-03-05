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16:54 05.03.2025

Директор ЦРУ підтвердив зупинку надання зброї та розвідданних Україні, але чекає її відновлення - ЗМІ

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Директор Центрального розвідувального управління (ЦРУ) США Джон Реткліфф заявив, що США призупинили поставки зброї та розвідувальних даних Україні, повідомив кореспондент Fox News Едуард Лоуренс.

За його словами, таке рішення було прийняте за підсумками зустрічі президентів України та США Володимира Зеленського та Дональда Трампа в Овальному кабінеті Білого дому.

"Реткліфф каже, що він з нетерпінням чекає зняття паузи та роботи з Україною в напрямку миру після листа до президента США", - написав Лоуренс в Х у середу.

Раніше про припинення обміну розвідувальними даними з Києвом з боку США повідомило видання Financial Times з посиланням на власні джерела.

Теги: #зброя #цру #сша

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