Сам факт утримання ворогом цивільних українців вже є масовим воєнним злочином - Юсов

Заступник голови координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими Андрій Юсов зазначає, що серед тіл українців, які були повернуті додому, є ті, які мають як мінімум "порушення умов тримання".

"Ми обговорюємо питання повернення тіл українських цивільних громадян- це ознака масового воєнного злочину....сам факт такого явища (утримання рф цивільних - ІФ-У) - це зізнання Росії в масових воєнних злочинах",- розказав Юсов в спілкуванні з журналістами після показу документального фільму ""Повернення. Герої на щиті".

Він наголосив, що серед тіл, які були повернуті, є такі, які мають ознаки "щонайменше, порушення умов утримання".