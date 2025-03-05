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15:51 05.03.2025

Німеччина передала Україні ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини - ДБР

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Німеччина передала Україні ексвисокопосадовця податкової служби Полтавщини - ДБР

Німецькі правоохоронці передали працівникам Державного бюро розслідувань (ДБР) колишнього заступника начальника Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області на міжнародному пункті пропуску "Краківець" (Львівська обл.).

"Посадовець разом зі спільниками допоміг одному з полтавських підприємств ухилитися від сплати майже 1,3 млн гривень податків. Для цього він ініціював позапланову перевірку підприємця за результатами якої був складений акт із заниженою сумою податкових зобов’язань. Надалі службовці надіслали податкове повідомлення-рішення із заниженим податком на додану вартість і, відповідно, нижчими штрафними санкціями. Це дозволило підприємству уникнути сплати значної суми податків до бюджету", - йдеться у повідомленні на сайті відомства в середу.

Після вчинення злочину фігурант виїхав з України та перебував на території Німеччини. За результатами розгляду запиту Офісу генерального прокурора компетентні органи ФРН ухвалили рішення про його екстрадицію.

Експосадовець підозрюється у пособництві в зловживанні службовим становищем, використанні службового становища, що спричинило тяжкі наслідки, а також у пособництві в складанні та видачі завідомо неправдивих офіційних документів, вчинених організованою групою (ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 364, ч. 1 ст. 366 КК України). Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 6 років.

Теги: #німеччина #дбр

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