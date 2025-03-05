США можуть відновити допомогу Україні, якщо будуть вжиті заходи для зміцнення довіри – Волц

Президент США Дональд Трамп розгляне можливість відновлення допомоги Україні, якщо будуть організовані мирні переговори та вжиті заходи зміцнення довіри, заявив радник Білого дому з національної безпеки Майк Волц, повідомляє Reuters.

Волц прокоментував заяву Трампа про отримання листа від президента України Володимира Зеленського, вказавши, що лист був "хорошим, позитивним першим кроком". За його словами, офіційні особи обговорювали дату, місце та групу переговорів, яка призведе до припинення війни.

"Я думаю, що якщо ми зможемо закріпити ці переговори та просунутися до цих переговорів, і фактично, покласти на стіл деякі заходи зміцнення довіри, тоді президент уважно подивиться на те, щоб зняти цю паузу. Ми повинні знати, що обидві сторони ведуть щирі переговори про частковий, потім постійний мир", – сказав Волц в інтерв’ю програмі "Fox & Friends".

Він не уточнив, якими будуть заходи зміцнення довіри.

"Ми вже говоримо про заходи щодо зміцнення довіри, які ми потім здійснимо щодо росіян і перевіримо цю сторону", – додав Волц.