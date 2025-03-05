Події

15:35 05.03.2025

Візит Макрона до Вашингтону «на даному етапі не розглядається» - Єлисейський палац

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Візит Макрона до Вашингтону «на даному етапі не розглядається» - Єлисейський палац

У Єлисейському палаці заявили, що новий візит до Вашингтону президента Франції Емманюеля Макрона наразі не розглядається.

Як пише Le Monde, Єлисейський палац повідомив Agence France-Presse в середу, що нова поїздка Макрона до Вашингтону «на даному етапі не передбачається».

Раніше у середу речниця уряду Софі Пріма казала, що глава держави може приїхати туди найближчим часом у компанії свого українського колеги Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.

Теги: #макрон #вашингтон

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