Візит Макрона до Вашингтону «на даному етапі не розглядається» - Єлисейський палац

У Єлисейському палаці заявили, що новий візит до Вашингтону президента Франції Емманюеля Макрона наразі не розглядається.

Як пише Le Monde, Єлисейський палац повідомив Agence France-Presse в середу, що нова поїздка Макрона до Вашингтону «на даному етапі не передбачається».

Раніше у середу речниця уряду Софі Пріма казала, що глава держави може приїхати туди найближчим часом у компанії свого українського колеги Володимира Зеленського та прем’єр-міністра Великобританії Кіра Стармера.