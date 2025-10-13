Трамп планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня – ЗМІ

Президентом США Дональд Трамп планує прийняти президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня, повідомив кореспондент Financial Times Крістофер Міллер (Christopher Miller).

"Президент Трамп планує прийняти президента Зеленського у Вашингтоні в п'ятницю, як повідомили мені три особи, обізнані з цими планами. Це відбувається після двох телефонних розмов між президентами минулого вікенду, під час яких вони обговорили продаж ракет "Томагавк" та способи припинення російської війни", - написав він у соцмережі Х у понеділок.