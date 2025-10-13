Інтерфакс-Україна
Події
17:54 13.10.2025

Трамп планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня – ЗМІ

1 хв читати
Трамп планує зустрітися із Зеленським у Вашингтоні 17 жовтня – ЗМІ

Президентом США Дональд Трамп планує прийняти президента України Володимира Зеленського у Вашингтоні 17 жовтня, повідомив кореспондент Financial Times Крістофер Міллер (Christopher Miller).

"Президент Трамп планує прийняти президента Зеленського у Вашингтоні в п'ятницю, як повідомили мені три особи, обізнані з цими планами. Це відбувається після двох телефонних розмов між президентами минулого вікенду, під час яких вони обговорили продаж ракет "Томагавк" та способи припинення російської війни", - написав він у соцмережі Х у понеділок.

Теги: #трамп #вашингтон #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

18:43 13.10.2025
Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

18:37 13.10.2025
Мерц має намір обговорити з Трампом досягнення миру в Україні в понеділок у Шарм-ель-Шейху - ЗМІ

Мерц має намір обговорити з Трампом досягнення миру в Україні в понеділок у Шарм-ель-Шейху - ЗМІ

16:36 13.10.2025
Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

Зеленський та президент Чехії обговорили продовження допомоги, зокрема з постачання артснарядів, обмінялися новими ідеями

16:06 13.10.2025
США готові співпрацювати з Іраном - Трамп

США готові співпрацювати з Іраном - Трамп

15:48 13.10.2025
Трамп попросив Віткоффа зосередитися на врегулюванні російсько-української війни

Трамп попросив Віткоффа зосередитися на врегулюванні російсько-української війни

14:37 13.10.2025
Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

12:37 13.10.2025
Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

Зеленський закликав учасників 71-ї щорічної сесії ПА НАТО прийняти рішення щодо систем ППО найближчим часом

10:52 13.10.2025
Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС

Рівень довіри Зеленському лишається незмінним, але лише 25% хотіли б його президентства після війни - КМІС

06:27 13.10.2025
Трамп виступить у Кнесеті перед мирною церемонією щодо Гази в Єгипті

Трамп виступить у Кнесеті перед мирною церемонією щодо Гази в Єгипті

02:34 13.10.2025
Зеленський: Трамп знову зможе претендувати на Премію миру, якщо зупинить Путіна

Зеленський: Трамп знову зможе претендувати на Премію миру, якщо зупинить Путіна

ВАЖЛИВЕ

Зеленський за підсумками Ставки: Питання №1 – захист і відновлення енергетики; для захисту від дронів сформують додаткові групи гелікоптерів

Кабмін визначив опалювальний період з 1 листопада 2025р по 31 березня 2026р

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Сибіга: Ще 7 країн мають намір доєднатися до ініціативи PURL

ЄС працює над виділенням додаткових EUR100 млн на зимову підтримку України - Каллас

ОСТАННЄ

ЄС активізує вирішення питання про використання заморожених активів РФ для стабільного фінансування України - ЗМІ

Новопризначений президент BND попереджає про реальну небезпеку війни з Росією – ЗМІ

Прикордонники затримали сім’ю з Полтавщини, що допомагала порушникам перетнути кордон за $25 тис.

АРМА припинила пошук управителя для БФК Gulliver та повертає актив державі

Україна і Словаччина мають намір домовитися про технічне та фінансове співробітництво

Нову цифрову систему обліку військовослужбовців "Імпульс" розгортають у ЗСУ - Міноборони

Генпрокурор виступає за довічне позбавлення волі за ґвалтування та вбивство дітей

Стефанчук та Штайнмаєр обговорили безпекову підтримку України

У Вишгороді на Київщині введено в експлуатацію нове укриття для школярів, що збудоване за всіма стандартами безпеки та комфорту

Гетманцев про зростання цін на зарядні станції: спекулювати на товарах першої необхідності аморально

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА