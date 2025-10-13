Інтерфакс-Україна
Події
14:37 13.10.2025

Українська делегація обговорить у Вашингтоні зміцнення ППО, енергетику та санкції проти РФ - Єрмак

Фото: https://t.me/ermaka2022

Українська делегація на чолі з прем'єр-міністром України Юлією Свириденко прямує до Вашингтону, планується обговорити зміцнення ППО, енергетики, а також санкції проти Росії, повідомив керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"Наша делегація, очолювана прем'єр-міністеркою Юлією Свириденко, разом з секретарем РНБО Рустемом Умєровим прямує до Вашингтону. Тиждень буде насичений, попереду багато роботи", - написав Єрмак у телеграм-каналі у понеділок.

За його словами, на порядку денному зміцнення української ППО та ударних можливостей, зміцнення енергетичної стійкості перед зимою, а також санкції проти агресора.

"Кінцева мета - незмінна: сталий та справедливий мир для України через примус росії до завершення війни", - наголосив керівник ОП.

Теги: #єрмак #делегація_україни #вашингтон

