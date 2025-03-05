У зверненні до нації Трамп зачитав допис Зеленського – посол Маркарова

Посол України в США Оксана Маркарова пояснила, що у зверненні до нації президента США Дональда Трампа йдеться про допис президента України Володимира Зеленського в соцмережі Х.

"У дуже складній ситуації все ж рухаємося вперед, розбудовуємо стосунки та просуваємо наші пріоритети. Допис нашого Президента Володимира Зеленського зачитав у своєму Зверненні до Нації Президент Дональд Трамп і сказав: "Я ціную, що він написав цей лист", - написала Маркарова у фейсбуці в середу.

Як повідомлялося, 4 березня у соцмережі Х з'явився допис Зеленського, в якому йдеться про готовність працювати "під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру".

"Ніхто з нас не хоче нескінченної війни. Україна готова якнайшвидше сісти за стіл переговорів, щоб наблизити надійний мир. Ніхто не хоче миру більше, ніж українці. Ми з моєю командою готові працювати під сильним лідерством президента Трампа, щоб досягти тривалого миру", - написав він у соціальній мережі Х у вівторок.