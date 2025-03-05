Події

08:23 05.03.2025

Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

1 хв читати
Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до США разом з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Daily Mail, посилаючись на дипломатичні джерела.

"Дипломатичні джерела повідомили, що сер Кір та Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона з президентом Зеленським вже наступного тижня, щоб виступити одним фронтом стосовно плану пана Трампа", - повідомляє Daily Mail.

 

Теги: #стармер #макрон #зеленський #сша

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

09:04 05.03.2025
США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідданими американської розвідки

США заборонили Великій Британії ділитися з Україною розвідданими американської розвідки

06:59 05.03.2025
Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

06:39 05.03.2025
Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше

Трамп: Україна готова сісти за стіл переговорів якнайшвидше

05:54 05.03.2025
Трамп заявив, що отримав сигнали від РФ про їх, начебто, готовність до миру

Трамп заявив, що отримав сигнали від РФ про їх, начебто, готовність до миру

20:22 04.03.2025
Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту Європи: Для нас це передусім додаткова ППО

Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту Європи: Для нас це передусім додаткова ППО

20:14 04.03.2025
Зеленський доручив міністру оборони і керівникам розвідки отримати офіційну інформацію щодо допомоги від США

Зеленський доручив міністру оборони і керівникам розвідки отримати офіційну інформацію щодо допомоги від США

19:26 04.03.2025
Зеленський і Стармер обмінялися баченням наступних кроків

Зеленський і Стармер обмінялися баченням наступних кроків

19:02 04.03.2025
Зеленський - Пленковичу: план дій, який наблизить до миру, буде готовий найближчим часом

Зеленський - Пленковичу: план дій, який наблизить до миру, буде готовий найближчим часом

18:52 04.03.2025
Глава МЗС: Зеленський підтверджує готовність України підписати угоду про корисні копалини і безпеку

Глава МЗС: Зеленський підтверджує готовність України підписати угоду про корисні копалини і безпеку

18:49 04.03.2025
Президенти України і Фінляндії обговорили результати саміту в Лондоні

Президенти України і Фінляндії обговорили результати саміту в Лондоні

ВАЖЛИВЕ

Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки на Херсон - ОВА

Впродовж доби зафіксовано 108 бойових зіткнень

Один цивільний загинув внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні – МВА

Трамп планує оголосити про підписання угоди щодо корисних копалин з Україною під час виступу у Конгресі

Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту Європи: Для нас це передусім додаткова ППО

ОСТАННЄ

Одну людину поранено внаслідок ворожої атаки на Херсон - ОВА

Сили оборони вразили за добу 12 районів зосередження окупантів

Впродовж доби зафіксовано 108 бойових зіткнень

Окупанти втратили впродовж доби 1250 військовослужбовців

Один цивільний загинув внаслідок ворожого обстрілу в Херсоні – МВА

Трамп пообіцяв вивести людство на Марс

У Чорному морі ворожі кораблі відсутні

Моя адміністрація отримає назад Панамський канал, - Трамп

5 березня: Яке сьогодні свято, все про цей день

Трамп у Конгресі під овації республіканців розповідає про свої рішення у перші тижні на посаді та плани на найближче майбутнє

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА