Стармер і Макрон планують разом із Зеленським вирушити до США наступного тижня

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер і президент Франції Еммануель Макрон готові поїхати до США разом з президентом України Володимиром Зеленським, повідомляє Daily Mail, посилаючись на дипломатичні джерела.

"Дипломатичні джерела повідомили, що сер Кір та Еммануель Макрон готові поїхати до Вашингтона з президентом Зеленським вже наступного тижня, щоб виступити одним фронтом стосовно плану пана Трампа", - повідомляє Daily Mail.