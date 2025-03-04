Трамп представить у Конгресі план мирного врегулювання в Україні – ЗМІ

Президент США Дональд Трамп ввечері у вівторок виступить на спільному засіданні Конгресу, де оголосить свої плани подальших дій у різних сферах, зокрема у зовнішній політиці, повідомляє Fox News.

"Що стосується зовнішньої політики, очікується, що президент окреслить свої плани "відновити мир у всьому світі". Представник Білого дому заявив Fox News Digital, що він викладе свої плани щодо припинення війни в Україні", - вказується у повідомленні.

Крім того, Трамп говоритиме про плани щодо забезпечення звільнення всіх заручників із Гази.