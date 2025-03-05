Впродовж доби зафіксовано 108 бойових зіткнень

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Протягом минулої доби зафіксовано 108 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 середи.

“ Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах двох ракетних ударів із застосуванням двох ракет, а також 56 авіаударів, зокрема, скинув 90 КАБ. Крім цього, здійснив близько 4800 обстрілів, з них 185 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2234 дрони-камікадзе.”, - повідомляє Генштаб