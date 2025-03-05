Трамп пообіцяв приєднати Гренландію, якщо так вирішить її населення

Президент США Дональд Трамп заявив, що Сполучені Штати підтримають право на самовизначення населення Гренландії. Заява прозвучала під час виступу Трампа перед Конгресом США.

"Я маю повідомлення для усіх чудових людей в Гренландії. Ми підтримаємо ваше право визначатися і якщо ви так вирішите, ми відкриті для Гренландії, яка може стати частиною Сполучених Штатів Америки. Нам потрібно це для світової безпеки і, я гадаю, ми тим чи іншим чином отримаємо її", - сказав Трамп.

"Ми забезпечимо вам безпеку, зробимо вас багатими, зробимо вам таку Гренландію, про яку ви й не мріяли", = додав американський президент, адресуючись до гренландців.

Джерело: https://www.youtube.com/watch?v=PhB1IqLwroA