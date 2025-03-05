Міністри закордонних справ "великої п'ятірки" ЄС обговорили призупинення допомоги США Україні – МЗС Польщі
Міністри закордонних справ Польщі, Німеччини, Франції, Іспанії, Італії і Великої Британії провели телефонну нараду щодо призупинення американської допомоги Україні, повідомило МЗС Польщі на платформі X у вівторок.
"Міністр Радослав Сікорський взяв сьогодні участь в телефонній розмові з міністрами закордонних справ Великої П'ятірки ЄС і Великої Британії. Очільники дипломатії обговорили питання пов'язані з рішенням США про призупинення військової допомоги Україні", - інформує МЗС РП на X.
Як раныше повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив зі своїм польським колегою Радославом Сікорським подальші кроки для зміцнення спільної безпеки.
Джерело: https://x.com/MSZ_RP/status/1897019627949130136