Міністри закордонних справ "великої п'ятірки" ЄС обговорили призупинення допомоги США Україні – МЗС Польщі

Міністри закордонних справ Польщі, Німеччини, Франції, Іспанії, Італії і Великої Британії провели телефонну нараду щодо призупинення американської допомоги Україні, повідомило МЗС Польщі на платформі X у вівторок.

"Міністр Радослав Сікорський взяв сьогодні участь в телефонній розмові з міністрами закордонних справ Великої П'ятірки ЄС і Великої Британії. Очільники дипломатії обговорили питання пов'язані з рішенням США про призупинення військової допомоги Україні", - інформує МЗС РП на X.

Як раныше повідомлялося, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга обговорив зі своїм польським колегою Радославом Сікорським подальші кроки для зміцнення спільної безпеки.

Джерело: https://x.com/MSZ_RP/status/1897019627949130136