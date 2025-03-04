Події

22:16 04.03.2025

Втрати ворога на Покровському напрямку становлять 225 одиниць живої сили - Генштаб

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Окупанти втратили 225 військовослужбовців і 19 одиниць техніки лише на Покровському напрямку, повідомляє Генштаб ЗСУ в оперативній інформації станом на 22.00 вівторка.

“Противник зазнає значних втрат - сьогодні на цьому напрямку українські воїни знешкодили 225 окупантів, 101 з них - безповоротно. Також знищено 5 одиниць автомобільної техніки, п’ять антен управління БпЛА, одну антидронову рушницю та п’ять супутникових терміналів противника, крім того, суттєво пошкоджено автомобіль, квадроцикл та термінал супутникового зв’язку”, - повідомляє ГШ ЗСУ.

Джерело: https://t.me/GeneralStaffZSU/21665

Теги: #війна #ворог #генштаб #втрати

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