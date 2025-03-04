Зеленський про рішення Єврокомісії щодо захисту Європи: Для нас це передусім додаткова ППО

Президент України Володимир Зеленський привітав рішення Європейської комісії, яке допоможе посилити підтримку України.

"Є дуже важливі новини від Європейської комісії щодо суттєвих коштів на захист Європи. Для нас це передусім додаткова ППО – додаткові системи, додаткові ракети, додаткова можливість захищати наші міста й села, наші позиції. І все це створює хорошу додаткову основу для роботи заради закінчення війни", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у вівторок.

Він додав, що Україна продовжить консультації, і будуть нові спільні кроки з партнерами.

"Нам відомо, що росіяни не змінили своїх позицій та вимог щодо України. Вони будуть вимагати скорочення нашої армії, будуть хотіти юридичної відмови від наших територій, а також – суттєвої політичної деформації України з послабленням української Конституції", - зауважив президент.

Проте, за його словами, поки "ми всі в Україні будемо стояти разом і міцно, поки ми тут, ні в кого це не вийде – мир буде достойним".

Як повідомлялося, президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн назвала п’ять пунктів плану «Переозброїти Європу», який дозволить мобілізувати близько 800 млрд євро оборонних витрат Європи та допоможе посилити підтримку України.