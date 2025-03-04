Зеленський і Стармер обмінялися баченням наступних кроків

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером.

"Обговорили розвиток подій і обмінялися баченням наступних кроків. Координуємо позиції та робимо все можливе, щоб якнайшвидше досягти гарантованого миру й покласти край цій війні", - написав Зеленський у соцмережі Х у вівторок.

Президент наголосив на необхідності справедливого миру з чіткими гарантіями безпеки, який досяжний разом з лідерством США та Європи.

"Дякую за поради та підтримку в цей складний час. Ми завжди памʼятатимемо все, що британський народ зробив для українців та українок і нашої спільної безпеки", - додав Зеленський.

У свою чергу, Sky News з посиланням на речника Стармера повідомляє, що він проінформував президента України про свою розмову з президентом США Дональдом Трампом, додавши, що "життєво важливо, щоб усі сторони якнайшвидше працювали над тривалим і безпечним миром для України".

Премʼєр-міністр Великої Британії також привітав "непохитну відданість Зеленського забезпеченню миру".

"Підкресливши, що будь-який мир для України має бути тривалим і безпечним, прем'єр-міністр зазначив, що ніхто більше не хоче миру, ніж Україна", - додав речник.