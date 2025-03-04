Зеленський - Пленковичу: план дій, який наблизить до миру, буде готовий найближчим часом

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з премʼєр-міністром Хорватії Андреєм Пленковичем.

"Поділився деталями саміту в Лондоні – темами порядку денного та рішеннями. Для нас важливо, щоб партнери, які не були присутні, були поінформовані", - написав Зеленський у соцмережі Х у вівторок.

За словами президента, зараз йде робота над планом дій, який наблизить Україну до стійкого миру та гарантій безпеки. "Це має бути скоординоване бачення реально всієї Європи, всіх партнерів. Документ буде готовий найближчим часом", - зауважив президент.

Він додав, що Україна поділиться ним із кожним союзником, оскільки справедливий і чесний мир є спільною метою.

"Дякую за підтримку та все, що хорватський народ робить для України", - написав Зеленський.