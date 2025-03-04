Рейтинг Зеленського в Україні 44%, Залужного 21%, Порошенко 10% - EuropeElects

Рейтинг діючого президента України Володимира Зеленського складає 44% підтримки і демонструє тенденцію до зростання, повідомляє агрегатор соціологічних опитувань Europe Elects.

У ексголовкома, нині посла України у Сполученому Королівстві Валерія Залужного 21% підтримки, у п'ятого президента (2014-2019), лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенко 10%, у позафракційного народного депутата Дмитра Разумкова та лідера Всеукраїнського об'єднання "Батьківщина" Юлії Тимошенко – по 6%, у решти менше 5%.

Опитування проводилося 25-27 лютого серед 1008 респондентів.

Результати опитування з'явилися, зокрема, у коментарях під постом голови Департаменту ефективності уряду США (DOGE) Ілона Маска, який наполягає на зміні влади в Україні "назад на демократичну" і "якусь амністію в нейтральній країні" для Зеленського.