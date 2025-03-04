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16:28 04.03.2025

Застава в 2 млн грн з носінням електронного браслету застосована до ексначальника військ зв'язку ЗСУ, підозрюваного в розкраданні коштів на системі "ДЗВІН" - САП

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Застава в 2 млн грн з носінням електронного браслету застосована до ексначальника військ зв'язку ЗСУ, підозрюваного в розкраданні коштів на системі "ДЗВІН" - САП

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) застосував запобіжний захід у вигляді застави в 2 млн грн та носіння електронного засобу контролю (електронного браслету) до ексначальника військ зв'язку ЗСУ, підозрюваного в розкраданні коштів під час створення системи "ДЗВІН", повідомляє Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП).

"04 березня 2025 року слідчий суддя ВАКС підтримав позицію прокурора САП та застосував запобіжний захід до ексначальника військ зв’язку ЗСУ, підозрюваного у заволодінні бюджетними коштами під час створення автоматизованої системи Центру оперативного керівництва Збройними Силами України "ДЗВІН", - йдеться в повідомленні САП в Телеграм-каналі у вівторок.

САП зазначає, що суд частково задовольнив клопотання детективів НАБУ, погоджене прокурором САП, та застосував до генерал-майора запобіжний захід у вигляді застави в розмірі 2 млн грн.

Також, за інформацією САП, на фігуранта покладені відповідні процесуальні обов’язків, серед яких: прибувати до детектива, прокурора, суду за першим викликом, не відлучатись із міста Києва та Київської області без дозволу слідчого, прокурора або суду; повідомляти слідчого, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та роботи; утримуватися від спілкування з приводу обставин, викладених у повідомленні про підозру, з іншими підозрюваними у справі та свідками.

"Здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю", - наголошується в повідомленні.

Теги: #запобіжний_захід #вакс #сап

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