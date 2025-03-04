Залучення Америки та європейських партнерів є життєво важливим на шляху досягнення справжнього миру в Україні - Сибіга

Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з норвезьким та естонським колегами - Еспеном Бартом Ейде та Маргусом Цахкною щодо досягнення справжнього і справедливого миру.

“Радий розмовам з главами МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде та Естонії Маргусом Цахкною. Україна як ніхто прагне справжнього і справедливого миру. Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб досягти цього. Залучення Америки та наших європейських партнерів є життєво важливим на цьому шляху”, - написав Сибіга у соцмережі Х.