Події

15:01 04.03.2025

Залучення Америки та європейських партнерів є життєво важливим на шляху досягнення справжнього миру в Україні - Сибіга

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Залучення Америки та європейських партнерів є життєво важливим на шляху досягнення справжнього миру в Україні - Сибіга
Фото: МЗС України

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга провів переговори з норвезьким та естонським колегами - Еспеном Бартом Ейде та Маргусом Цахкною щодо досягнення справжнього і справедливого миру.

“Радий розмовам з главами МЗС Норвегії Еспеном Бартом Ейде та Естонії Маргусом Цахкною. Україна як ніхто прагне справжнього і справедливого миру. Ми продовжуємо працювати з нашими партнерами, щоб досягти цього. Залучення Америки та наших європейських партнерів є життєво важливим на цьому шляху”, - написав Сибіга у соцмережі Х.

Теги: #сибіга #естонія #сша #норвегія

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