Мінкультури обговорило з регіональними медіа підтримки через припиненням фінансування американськими партнерами

Міністерство культури та стратегічних комунікацій обговорило з регіональними медіа питання підтримки у зв’язку з тимчасовим припиненням фінансування американськими партнерами.

"Підтримка локальних українських медіа, особливо в районах, наближених до зони бойових дій, є пріоритетним завданням для МКСК... Через призупинення допомоги від США багато місцевих медіа опинилися у складній ситуації", - йдеться в повідомлені міністерства по результатам онлайн-зустріч з представниками понад 80 українських регіональних медіа.

Відзначається, що Мінкультури наразі знаходиться в постійній комунікації з Європейським Союзом, зокрема, представили критичність підтримки місцевих медіа Європейській комісії та Європейській службі зовнішньої діяльності.

"Ми попросили провести внутрішній аудит програм, щоб перенаправити фінансування на підтримку регіональних медіа. Процес триває, і ми докладаємо всіх зусиль для залучення коштів", — підкреслили у відомстві.

Також в Мінкультури нагадали про можливість надання підтримки через залучення регіональних медіа до мистецьких конкурсів.

Крім того, в міністерстві розповіли, що 21 лютого провело зустріч із Фондом "Партнерство за сильну Україну", під час якої обговорили підтримку друку спеціальних випусків газет на деокупованих та прифронтових територіях України.

"Представники регіональних медіа поділилися своїм баченням вирішення проблеми підтримки медіа. Своєю чергою МКСК систематизує їхні пропозиції та продовжить роботу над залученням додаткових ресурсів для підтримки медіа в Україні", - йдеться в повідомлені.

Як повідомлялося, USAID в Україні отримало наказ призупинити фінансування всіх проєктів через розпорядження Держдепартаменту США про зупинення програм допомоги іншим країнам на 90 днів.

7 лютого віцепрем'єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України - міністерка юстиції України Ольга Стефанішина заявила, що уже є попередні рішення по джерелам залучення фінансування для перекриття деяких програм, які фінансувалися USAID.