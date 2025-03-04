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08:16 04.03.2025

Війська РФ за добу втратили 1340 осіб та 101 од. техніки - Генштаб

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Війська РФ за добу втратили 1340 осіб та 101 од. техніки - Генштаб
Фото: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua

Сили оборони за добу ліквідували 1340 окупантів, 3 танки, 8 бронемашин, 45 артсистем, 86 БПЛА, а також 107 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком вівторка.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 04.03.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 879410 (+1340) осіб, танків ‒ 10255 (+3) од, бойових броньованих машин ‒ 21298 (+8) од, артилерійських систем – 24064 (+45) од, РСЗВ – 1306 (+0) од, засоби ППО ‒ 1094 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27741 (+86), крилаті ракети ‒ 3085 (+0), кораблі /катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 39428 (+101) од, спеціальна техніка ‒ 3768 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

 

Теги: #генщтаб #втрати #рф

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