Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Запорізької області, є загиблий та поранена - ОВА

Російські війська за добу здійснили більше 500 обстрілів по 13 населеним пунктам Запорізької області, є жертва та поранена, повідомив очільник ОВА Іван Федоров.

"Загалом упродовж доби окупанти завдали 510 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області", - сказано в повідомленні.

Федоров зазначив, що внаслідок ворожої атаки по Пологівському району загинув 49-річний чоловік, а 46-річна жінка дістала поранень.

Зокрема, війська РФ здійснили 10 авіаційних ударів по Гуляйполю, Залізничному, Омельнику, Єгорівці та Малій Токмачці, а 382 БпЛА різної модифікації атакували Малокатеринівку, Пʼятихатки, Камʼянське, Приморське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

Також 7 обстрілів з РСЗВ накрили Пʼятихатки, Гуляйполе, Щербаки та Малу Токмачку, а 111 артобстрілів завдано по території Пʼятихаток, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Разом з тим, надійшло 17 повідомлень про пошкодження квартир, приватних будинків, автомобілів, гаражів.