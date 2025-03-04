Рубіо і Ламмі обговорили саміт європейських лідерів щодо України, який відбувся у Лондоні

Державний секретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі обговорили саміт європейських лідерів щодо України, який відбувся у Лондоні, повідомляє Державний департамент.

"Державний секретар Марко Рубіо сьогодні розмовляв із міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі, щоб обговорити саміт лідерів щодо України, скликаний Великобританією 2 березня", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, Рубіо подякував Ламмі за роль Сполученого Королівства у заохоченні Європи забезпечувати власну оборону та підтримувати мир в Україні.

Також він підтвердив, що Сполучені Штати готові вести переговори про припинення українсько-російського конфлікту та продовжуватимуть співпрацювати з Великою Британією для миру в Україні.

Джерело: https://www.state.gov/secretary-rubios-call-with-uk-foreign-secretary-lammy-2/