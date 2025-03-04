Події

01:20 04.03.2025

Рубіо і Ламмі обговорили саміт європейських лідерів щодо України, який відбувся у Лондоні

1 хв читати

Державний секретар США Марко Рубіо і міністр закордонних справа Великої Британії Девід Ламмі обговорили саміт європейських лідерів щодо України, який відбувся у Лондоні, повідомляє Державний департамент.

"Державний секретар Марко Рубіо сьогодні розмовляв із міністром закордонних справ Великобританії Девідом Леммі, щоб обговорити саміт лідерів щодо України, скликаний Великобританією 2 березня", - сказано в повідомленні.

Як зазначається, Рубіо подякував Ламмі за роль Сполученого Королівства у заохоченні Європи забезпечувати власну оборону та підтримувати мир в Україні.

Також він підтвердив, що Сполучені Штати готові вести переговори про припинення українсько-російського конфлікту та продовжуватимуть співпрацювати з Великою Британією для миру в Україні.

Джерело: https://www.state.gov/secretary-rubios-call-with-uk-foreign-secretary-lammy-2/

Теги: #британія #сша #саміт

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:19 04.03.2025
Рада наголошує на подальшому розвитку стратегічного партнерства зі США - звернення

Рада наголошує на подальшому розвитку стратегічного партнерства зі США - звернення

23:14 03.03.2025
Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

22:58 03.03.2025
США розробляють план послаблення санкцій проти РФ - ЗМІ

США розробляють план послаблення санкцій проти РФ - ЗМІ

21:21 03.03.2025
Трамп стверджує, що Європа витратила більше коштів на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України

Трамп стверджує, що Європа витратила більше коштів на купівлю російської нафти і газу, ніж на захист України

19:10 03.03.2025
Фіцо погрожує заблокувати саміт ЄС через припинення Україною транзиту газу до Європи

Фіцо погрожує заблокувати саміт ЄС через припинення Україною транзиту газу до Європи

22:01 02.03.2025
Учасники саміту в Лондоні не мають спільної позиції щодо використання російських активів – Туск

Учасники саміту в Лондоні не мають спільної позиції щодо використання російських активів – Туск

21:29 02.03.2025
Гарантії безпеки для України не були предметом обговорення на саміті в Лондоні - Туск

Гарантії безпеки для України не були предметом обговорення на саміті в Лондоні - Туск

21:16 02.03.2025
Обговорення європейського плану для України продовжиться в Європейській Раді наступного четверга – Схооф після саміту в Лондоні

Обговорення європейського плану для України продовжиться в Європейській Раді наступного четверга – Схооф після саміту в Лондоні

21:01 02.03.2025
Чарльз III прийняв Зеленського у Сандрингемському палаці

Чарльз III прийняв Зеленського у Сандрингемському палаці

20:38 02.03.2025
Учасники саміту у Лондоні заклали основи "коаліції відповідальних" – прем’єр Чехії

Учасники саміту у Лондоні заклали основи "коаліції відповідальних" – прем’єр Чехії

ВАЖЛИВЕ

В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів, застосовані аварійні відключення е/е – Кіпер

Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

Генштаб ЗСУ: Противник найбільш активний на покровському та курському напрямках

Україна або заробляє на надрах разом із партнерами, або їх окупують росіяни – голова ВАР

ДБР розпочало провадження за фактом трагедії на полігоні на Дніпропетровщині

ОСТАННЄ

Ворог атакував БпЛА цивільну інфраструктуру Сум, пошкоджений дитячий медзаклад – ОВА

Російський НПЗ у Самарській області знову атакували БпЛА – ЦПД

Постраждали чотири людини внаслідок дронової атаки в Одесі – Кіпер

Окупанти намагалися прорвати оборону на покровському напрямку, але втратив 241 осіб о/с – Генштаб

В Одесі пошкодження отримала енергетична інфраструктура внаслідок ворожих обстрілів, застосовані аварійні відключення е/е – Кіпер

Україна повернула ще сімох дітей з тимчасово окупованих територій та Росії – Єрмак

Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації

Зеленський: для наближення миру і десятиліть спокою Україні, Європі та США потрібно діяти в конструктиві

Зеленський: відсутність гарантій безпеки 11 років тому дала змогу РФ почати з окупації Криму і війни на Донеччині

Стан Папи Риського знову погіршився

РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА