Події

23:14 03.03.2025

Угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін – конгресмен-республіканець після розмови з Єрмаком

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Конгресмен-республіканець США Брайян Фіцпатрік після розмови з керівником Офісу президента України Андрієм Єрмаком повідомив, що угоду щодо мінералів з Україною підпишуть у короткий термін.

"Я щойно мав тривалу та продуктивну розмову тет-а-тет з главою адміністрації президента Володимира Зеленського Андрієм Єрмаком. Ми на 100% повертаємо цей поїзд на рейки. Цю угоду про корисні копалини буде підписано в найкоротші терміни, що призведе до міцного довгострокового економічного партнерства між Сполученими Штатами та Україною, і це, зрештою, природно призведе до допомоги у сфері безпеки", - написав він у Х.

Він підкреслив, що Європа має "активізуватися і виконати свою частину, і для неї будуть мандати на це".

Єрмак, у свою чергу, зазначив, що вони з Фіцпатріком обговорили також питання руху до справедливого миру. "Є взаєморозуміння, рухаємося до рішення, яке мають ухвалити лідери наших держав", - написав він у телеграмі.

 

Теги: #мінерали #угода #сша

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