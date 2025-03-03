Події

23:02 03.03.2025

Зеленський призначив Залужного постпредом при Міжнародній морській організації

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Президент Володимир Зеленський призначив посла України у Великій Британії Валерія Залужного постійним представником України (IMO) при Міжнародній морській організації за сумісництвом, повідомляє сайт глави держави.

Відповідний указ №151/2025 опублікований на офіційному сайті.

"Призначити надзвичайного і повноважного посла України у Сполученому Королівстві Великої Британії і Північної Ірландії Залужного Валерія Федоровича постійним представником України при Міжнародній морській організації (IMO) за сумісництвом", - сказано у тексті указу.

Джерело: https://www.president.gov.ua/documents/1512025-54053

Теги: #украна #призначення #залужний #імо

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