Події

21:19 03.03.2025

Волц: Мир між Україною та Росією вимагатиме територіальних поступок

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Волц: Мир між Україною та Росією вимагатиме територіальних поступок

Мир між Україною та Росією вимагатиме "територіальних поступок" та "уступок у безпеці" з боку Росії, заявив радник з національної безпеки президента США Майк Волц в інтерв'ю телеканалу CNN.

"Все, що я мушу сказати – ця війна має бути закінчена, і це вимагатиме поступок щодо території, це вимагатиме поступок Росії щодо гарантій безпеки, це вимагатиме, щоб усі сторони сіли за стіл переговорів, і ми дуже наполегливо працюємо над тим, щоб просунути ці переговори вперед", - заявив Волц.

У відповідь на питання, які поступки повинен буде зробити Володимир Путін, Волц відповів, що безпеку мають забезпечити територіальні поступки України.

"Ну, ми не можемо отримати ніякої конкретики від українців, але очевидно, що це будуть певні територіальні поступки в обмін на гарантії безпеки в майбутньому", - сказав він.

При цьому Волц зазначив, що такі гарантії мають надати країни Європи, та те що США не бачать Україну членом НАТО.

 

Теги: #волц #позиція #сша

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