Адміністрація Трампа може заблокувати поставки озброєнь до України на $30 млрд по програмі USAI – Defense Express

Адміністрація президента США Дональда Трампа може використати у якості важеля тиску на Україну припинення поставок боєприпасів та озброєнь, запланованих за каденції Джозефа Байдена. Йдеться, зокрема, про поставки за програмою USAI на $30 млрд, повідомляє Defense Express.

"Ще більший ризик полягає в припиненні фінансованих USAI поставок зброї, які розтягуються на кілька років. Загальна вартість усіх пакетів USAI становить близько $30 млрд – із $65,9 млрд загальної військової допомоги з 2022 року. Поставки заплановані на 2025, 2026 і, можливо, 2027 роки. Ступінь, до якої ці контракти вже виконано, залишається нерозголошеною", - зазначається у повідомленні.

Відзначається, що USAI займається не лише складними системами озброєння. Значна частина коштів – близько $10 млрд – була виділена на боєприпаси: ракети, артилерійські снаряди, зенітні снаряди та інші види. Важливо те, що $4 млрд із цього фінансування було затверджено в період із серпня до кінця грудня 2024 року, а це означає, що ці боєприпаси не будуть доставлені раніше 2025–2026 років.

Наразі, відзначає видання, під загрозою є "лавина зброї", яку в грудні 2024 року обіцяв Україні колишній радник з національної безпеки Джейк Салліван.

Тоді в бюджеті залишилося $2,2 млрд для Ініціативи сприяння безпеці України (USAI), яка фінансує закупівлі зброї в американських виробників від імені України, і ще $3,3 млрд залишилося для Presidential Drawdown Authority (PDA), яка забезпечує обладнання зі складів Пентагону.

Щодо PDA, то Байдену не вдалося витратити всі наявні кошти. Останній пакет допомоги, оголошений 9 січня, становив $500 млн, залишивши невикористаними $1,05 млрд. Крім того, $2,8 млрд, спочатку списані через бухгалтерську помилку влітку 2023 року, залишилися невитраченими.

При цьому всі кошти USAI були виділені до кінця 2024 року, останній пакет затверджений 30 грудня.

У результаті Україна мала отримати приблизно $2,3 млрд зброї зі складів Пентагону за останні два місяці, включаючи боєприпаси для артилерії та ракет, системи протиповітряної оборони та протитанкову зброю. Хоча ці поставки публічно не відстежуються, немає впевненості, що вся виділена допомога вже доставлена.