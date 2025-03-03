В Україні до 13% впала частка людей, які вважають США дружньою країною – опитування Gradus Research

Майже половина (46%) українців впевнені, що Україна зможе продовжити боротьбу з агресором незважаючи на зменшення чи припинення американської допомоги, але понад третина опитаних (36%) думає, що це не так, свідчать соціологічного дослідження, проведеного дослідницькою компанією Gradus Research 1 березня 2025 серед 1000 респондентів.

Також після напруженої зустрічі американського і українського президентів відзначається певне погіршення ставлення до США з боку українців: лише 13% опитаних вважають її дружньою країною, 29% - недружньою.

Відзначається, що на тлі останніх подій підтримка в Україні президента Зеленського зросла, approval rating становить 49%. Так само суттєво зріс рівень оцінки чи справи в країні рухаються в правильному напрямку (44% проти 36%, у грудні 2024 року ситуація була протилежною).

Водночас, українці продовжують вважати, що вибори під час війни проводити не варто (показник зріс до 58% у порівнянні до заміру минулого тижня у 52%).

З певним протиріччям, проте респонденти досі сподіваються на завершення війни до кінця 2025 року. Цей показник значно підвищився наприкінці 2024 з перемогою на виборах в США президента Дональда Трампа і досі тримається на високому рівні. Вочевидь, очікування завершення війни будуть залежати напряму від контексту бойових дій на фронті і допомоги партнерів.

Дослідження проведене дослідницькою компанією Gradus Research методом самозаповнення анкети в мобільному додатку Gradus. Вибірка відображає структуру населення міст з кількістю мешканців більше 50 тисяч у віці 18-60 років за статтю, віком, розміром населеного пункту та регіоном, за виключенням тимчасово окупованих територій та територій ведення активних бойових дій.