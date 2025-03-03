В Мангеймі автомобіль врізався в натовп людей, центр міста евакуювали - ЗМІ

Позашляховик врізався у натовп людей великій швидкості біля водонапірної вежі в центрі міста Мангейм у Німеччині, де якраз проходили масові заходи.

Як повідомляє місцеве видання Mannheim24 у понеділок, у центрі міста проходить поліцейська операція, проводиться евакуація людей. Можливі тимчасові перебої руху в центрі міста .

Повідомляється про кількох серйозно поранених людей, але їх кількість чи є загиблі, поки не повідомляється.

За словами репортера Німецького агентства преси (dpa), на місці події було видно уламки, і щонайменше одна людина лежала під брезентом.