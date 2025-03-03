У Польщі 39 колишніх політв'язнів закликали Трампа бути вдячними українцям за боротьбу та дотримуватися Будапештського меморандуму

Президент Польщі у 1990-95 роках Лех Валенса разом з 38 іншими польськими політичними в'язнями звернуся до президента США Дональда Трампа, в якому порівняв атмосферу його зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським в Білому домі в п'ятницю з допитами комуністичної влади і закликав США дотримуватись гарантій, наданих Україні Будапештським меморандумом.

"Ми закликаємо Сполучені Штати дотримуватись гарантій, наданих ними та Великою Британією в Будапештському меморандумі 1994 року, який прямо передбачає зобов’язання захищати недоторканість кордонів України в обмін на відмову України від своїх ядерних ресурсів. Ці гарантії є безумовними: про те, щоб таку допомогу розглядати як економічний обмін, немає жодного слова", - йдеться в спільному зверненні, яке Валенса розмістив у Facebook в понеділок.

Підписанти звернення відзначають, що дивилися репортаж розмови Зеленського і Трампа "з жахом і огидою". "Атмосфера в Овальному кабінеті під час цієї розмови нагадувала ту, яку ми добре пам’ятаємо з допитів Служби безпеки та із залів комуністичних судів. Прокурори та судді за доручення всемогутньої комуністичної поліції також пояснювали нам, що вони мають усі карти, а ми жодної. Вони вимагали від нас припинити діяльність, мотивуючи це тим, що через нас страждають тисячі невинних людей… Ми шоковані тим, що ви подібним чином поставилися до президента Володимира Зеленського", - йдеться в заяві.

В документі відзначається, що військова і фінансова матеріальна допомога "не може бути еквівалентом крові, пролитої в ім’я незалежності та свободи України, Європи та всього вільного світу", а вдячності заслуговують ті, хто жертвує своєю кров’ю і свободою.

Документ підписали Валенса та інші колишні політичні в’язні, в тому чисті активісти підпільного руху "Солідарності" та іншої опозиції в Польщі, видавці та публіцисти, усього 39 людей.