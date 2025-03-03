Канцлером Австрії став член АНП Штокер

В Австрії в понеділок привели до присяги нового канцлера країни, члена правої Австрійської народної партії (АНП) Крістіана Штокера, повідомляє Associated Press.

Він очолить уряд, до складу якого вперше ввійшли представники одразу трьох партій - АНП, Соціал-демократична партія та ліберальна NEOS. Агентство нагадує, що їм вдалося об'єднатися тільки після другої спроби - після того як ультраправа Австрійська партія свободи посіла перше місце на виборах у вересні.

Зазначається, що 64-річний Штокер навіть не балотувався в канцлери на виборах і ніколи не входив до складу австрійського уряду.

Віцеканцлером став голова Соціал-демократичної партії Андреас Баблер. Лідерка NEOS Беате Майнль-Райзінгер обійняла посаду глави МЗС.

У вересні минулого року на парламентських виборах АПС здобула 29% голосів, уперше перемігши на виборах. На другому місці АНП з 26%, Соціал-демократична партія - на третьому з 21%.