Фінляндія бере участь у розробці мирного плану щодо України і проведе з нею переговори – президент

Президент Фінляндії Александр Стубб повідомив, що на саміті в Лондоні були зроблені кроки вперед і повідомив, що Фінляндія і Норвегія беруть участь у підтримці підготовки мирного плану, розробкою якого займаються спільно Україна, Британія та Франція.

"На цьому етапі Україна, Британія та Франція візьмуть відповідальність за розробку мирного плану", - сказав Стубб у коментарі фінськоій телерадіокомпанії Yle.

Однак він не уточнив, як і хто з Фінляндії братиме участь у плануванні.

"У нас будуть переговори з Україною найближчими днями", - повідомив президент Фінляндії.

На зустрічі також порушувалося питання частки країн, що не входять до ЄС. "Ми з багатьох сторін підкреслювали, що переговори та підготовка повинні включати не лише ЄС, а й Великобританію, Норвегію та Туреччину, які також були присутні на цій зустрічі", - сказав Стубб.

За словами президента Фінляндії, на зустрічі Європа повернулася на правильний шлях.

Метою всіх її учасників було припинення війни, при цьому підтримка України має тривати у військовому, політичному та економічному планах. Проте на зустрічі не було взято нових зобов'язань щодо введення європейських військ в Україну. "Британія та Франція налаштовані на певну присутність військ в Україні. Але ті країни, які мають спільний кордон з Росією та відповідальність за захист НАТО на цьому кордоні, розуміють, що їхні внески відрізняються", - повідомив Стубб.

Голова Фінської держави також згадав трифазову модель, яку раніше висунула Фінляндія, згідно з якою спочатку підтримують Україну та посилюють тиск на РФ.

Президент Фінляндії також сказав, що організатори вважають необхідним досягти прогресу у використанні заморожених активів Росії.

Він висловив переконання, що в угоді між Україною та Сполученими Штатами щодо корисних копалин необхідно досягти прогресу. За словами Стубба, на зустрічі було зрозуміло, що Європі потрібні Сполучені Штати та гарантії безпеки, які вони пропонують.