Міноборони: Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер мають дату прибуття на медогляд

Фото: Міноборони України

Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд, що дозволить пройти комісію без зайвих візитів до ТЦК, повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

"Електронні направлення на ВЛК у Резерв+ тепер містять дату прибуття на медогляд. Це стосуватиметься саме нових направлень, згенерованих в останній версії застосунку", - написала вона у фейсбук у понеділок.

За її словами, оновлення дозволить пройти комісію "без зайвих візитів до ТЦК, паперів та довжелезних черг. Тобто ви можете одразу вирушити до визначеного медзакладу, у чітку дату, і пройти огляд у конкретні терміни".

Крім того, як додала заступниця міністра, електронні направлення тепер доступні всім військовозобов’язаним. І тим, хто сам хоче пройти комісію, і тим, хто вже отримав паперову повістку на ВЛК. Достатньо лише оформити запит у Резерв+.