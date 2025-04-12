Трамп заявив про "відмінну форму" після медогляду, звіт обіцяють оприлюднити згодом - ЗМІ

Президент США Дональд Трамп повідомив, що пройшов щорічний медогляд у Національному військово-медичному центрі Волтера Ріда і, за його словами, показав "дуже хороші результати", повідомляє Аssociated press у суботу.

"Я відчуваю себе в чудовій формі. Добре серце, добра душа", – сказав 78-річний Трамп журналістам, зазначивши, що пройшов усі можливі тести, включно з когнітивним.

Попри заявлену "відмінну" форму, офіційний звіт лікарів Білого дому поки не оприлюднений. Прессекретар Трампа Кароліна Левітт заявила, що документ буде опубліковано найближчим часом, ймовірно, до кінця вихідних.

Це перший медичний огляд Трампа після замаху на нього в липні 2024 року, внаслідок якого він отримав поранення в праве вухо. Востаннє про стан його здоров’я офіційно повідомляли у листопаді 2023 року, але тоді публікація містила загальні формулювання без медичних деталей.

Джерело:https://apnews.com/article/trump-physical-past-medial-records-oldest-president-fcac7240c4a2cf98c1c30709506ab4f1