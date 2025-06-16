Інтерфакс-Україна
Події
15:41 16.06.2025

В КОВА нагадали про необхідність проходження повторного медогляду для певних категорій людей з інвалідністю

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В КОВА нагадали про необхідність проходження повторного медогляду для певних категорій людей з інвалідністю

Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають ІІ або ІІІ групу інвалідності, так які мали пройти повторний огляд у 2022 – 2024 рр., але з різних обставин не пройшли його, повинні пройти повторне оцінювання в період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року, повідомили у Київській обласній військовій адміністрації (КОВА).

“Чоловіки віком від 25 до 60 років, які мають другу або третю групу інвалідності, так які мали пройти повторний огляд у 2022 - 2024 роках, але з різних обставин не пройшли його, проходять оцінювання в період з 1 квітня до 1 листопада 2025 року. Інші люди, які також мали пройти повторний огляд, але не проходили його під час воєнного стану, мають зробити це до 1 квітня 2026 року”, - йдеться у повідомленні КОВА у телеграм-каналі.

В адміністрації уточнили, що ця норма не стосується: людей, яким інвалідність була встановлена пізніше — вже у 2025 році — і строк її перегляду ще не настав; людей з безстроковим статусом інвалідності; військовослужбовців та осіб цивільного захисту — для них діють “окремі підходи”.

Теги: #медогляд #кова

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