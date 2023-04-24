Медицина

13:57 24.04.2023

Тариф за один комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн – глава НСЗУ

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Тариф за один комплексний медогляд ВЛК на базі цивільних медзакладів становитиме 883 грн – глава НСЗУ

Тариф за один комплексний медогляд військово-лікарської комісії (ВЛК) на базі цивільних медзакладів (позаштатні ВЛК) становитиме 883 грн, повідомила голова Національної служби здоров'я України (НСЗУ) Наталія Гусак.

НСЗУ долучається до трансформаційних процесів у військовій медицині. Щоб посилити здатність військово-лікарських комісій у Програмі медичних гарантій з'явився новий пакет. Він дозволить залучити до роботи комісій цивільні медзаклади. НСЗУ укладатиме договори з цими установами та забезпечуватиме оплату наданих послуг. Тариф – 883 грн за один комплексний медичний огляд", - сказала вона в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна".

Гусак уточнила, що позаштатні ВЛК при територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки функціонуватимуть на базі цивільних медзакладів.

"Їхню кількість та список визначатимуть керівники обласних та Київської міської військової адміністрацій. Очікуємо, що це дозволить посилити можливість роботи ВЛК, а також скоротити кількість черг", - сказала вона.

Теги: #медогляд

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