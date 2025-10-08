НСЗУ розпочала прийом заявок на участь в проєкті надання послуг довготривалого медсестринського догляду для ВПО

Національна служба здоров’я України (НСЗУ) розпочала прийом заявок на участь в експериментальному проєкті з надання послуг довготривалого медсестринського догляду для внутрішньо переміщених осіб (ВПО).

Як повідомляє НСЗУ, проєкт передбачає надання закладами охорони здоров'я (учасниками експериментального проєкту) комплексної медсестринської допомоги, соціального супроводу та психологічної підтримки людям, які втратили домівку через війну і потребують тривалого догляду.

Послуга довготривалого медсестринського догляду включає медсестринський нагляд, виконання лікарських призначень, контроль стану здоров’я, допомогу з гігієною, харчуванням і самообслуговуванням, психологічну підтримку, тимчасове проживання у належних умовах, забезпечення білизною, засобами гігієни, чотириразове харчування, а також участь соцпрацівника або фахівця із соціальної роботи у супроводі ВПО.

Послуги надаються безоплатно ВПО, які евакуйовані та перебувають у транзитних пунктах та за висновком лікаря потребують довготривалого медсестринського догляду. Послуги фінансуються за кошти окремої бюджетної програми Мінсоцполітики.

Пропозиції на участь у проєкті приймаються до 14 листопада. Їх розгляд триватиме до 28 листопада.

"В умовах війни багато внутрішньо переміщених осіб, особливо людей похилого віку та з хронічними захворюваннями, потребують постійного догляду, медичного спостереження й безпечних умов проживання. Запроваджений експериментальний проєкт поєднає медичний догляд, психологічну підтримку та базові соціальні послуги для найуразливіших груп населення", - зазначає НСЗУ.

Проєкті реалізується спільно з Міністерством охорони здоров'я та Мінсоцполітики.