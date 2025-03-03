Трамп: Нам треба менше хвилюватися через Путіна, щоб ми не закінчили, як Європа

Президент США Дональд Трамп закликав звертати менше уваги на дії російського керівництва і сконцентруватися на вирішенні внутрішніх проблем, протиставивши США Європі.

"Ми повинні витрачати менше часу на переживання про Путіна і більше часу - на переживання про масові зґвалтування мігрантами, про наркобаронів, вбивць і людей із психіатричних закладів, які в’їжджають у нашу Країну, щоб ми не закінчили, як Європа", – написав Трамп на своїй медіаплатформі Truth Social.