Події

09:36 03.03.2025

Трамп: Нам треба менше хвилюватися через Путіна, щоб ми не закінчили, як Європа

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Трамп: Нам треба менше хвилюватися через Путіна, щоб ми не закінчили, як Європа

Президент США Дональд Трамп закликав звертати менше уваги на дії російського керівництва і сконцентруватися на вирішенні внутрішніх проблем, протиставивши США Європі.

"Ми повинні витрачати менше часу на переживання про Путіна і більше часу - на переживання про масові зґвалтування мігрантами, про наркобаронів, вбивць і людей із психіатричних закладів, які в’їжджають у нашу Країну, щоб ми не закінчили, як Європа", – написав Трамп на своїй медіаплатформі Truth Social.

 

Теги: #трамп #політика

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