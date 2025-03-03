Упродовж доби зафіксовано 109 бойових зіткнень - Генштаб

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Протягом минулої доби зафіксовано 109 бойових зіткнення. Про це повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у Телеграм в оперативній інформації щодо російського вторгнення станом на 8.00 понеділка.

“ Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах 1 ракетного удару із застосуванням 4 ракет, а також 88 авіаударів, зокрема, скинув 126 КАБ. Крім цього, здійснив понад 5600 обстрілів, з них 124 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для уражень 2375 дронів-камікадзе”, - повідомляє Генштаб